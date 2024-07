Caltanissetta. La Croce Rossa Italiana s’aggiudica bando di 45 mila euro da destinare a nuclei familiari vulnerabili

CALTANISSETTA. Essere vicini a chi soffre è la mission principale della Croce Rossa Italiana, in tale ambito la CRI nissena ha partecipato, aggiudicandoselo, un bando interno all’associazione che ha permesso di assegnare al comitato nisseno, diretto dalla neo presidente Santina Sonia Bognanni, la somma di oltre quarantacinquemila euro che saranno interamente spesi a favore di nuclei familiari vulnerabili per l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico.

Nel corso del 2022 sono emerse nuove criticità post pandemia (rapporto annuale lstat, 2023) a partire dal forte rincaro dei prezzi dell’energia e delle materie prime che, accentuato dal conflitto in Ucraina, che hanno comportato rilevanti aumenti dei costi e dei prezzi al consumo per le famiglie. In questo contesto, sempre più persone e famiglie vedono ridursi la propria capacità di accedere a servizi essenziali offerti sul mercato, tra cui l’energia, e il fenomeno della povertà energetica risulta in crescita, rivolgendosi agli sportelli di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana.

Santina Sonia Bognanni, presidente della Croce Rossa nissena “le cause che determinano una condizione di povertà energetica sono riconducibili principalmente alla combinazione di fattori quali il prezzo elevato dell’energia, il basso reddito del nucleo familiare, l’inefficienza dell’abitazione e degli elettrodomestici dal punto di vista energetico. Ulteriori fattori possono essere associati alla mancanza di accesso alle tecnologie e a un basso livello di istruzione. In questo senso, le categorie più colpite dal fenomeno risultano essere le famiglie a basso reddito che vivono in case inefficienti dal punto di vista energetico, con minori, anziani, persone malate e/o con disabilità. Nelle categorie più vulnerabili alla povertà energetica si rilevano pertanto maggiori fragilità sia per quanto riguarda le condizioni materiali (reddito, situazione abitativa) ma anche, più in generale, per le abitudini di vita, la mancanza di informazione e/o conoscenza sui comportamenti da adottare per il risparmio energetico e la limitata conoscenza sui temi energetici”.

Alla luce di quanto emerso e a fronte del crescente aumento del costo della vita, della difficoltà di accesso alle spese essenziali, quali l’energia, per un numero crescente di persone e nuclei familiari, la Croce Rossa Italina intende rafforzare e consolidare il proprio impegno a contrasto della povertà energetica attraverso nuove azioni di sostegno, oltre a quelle già messe in campo in ambito sociale, nell’intento di supportare quanti si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà ed evitare l’aggravarsi di condizioni di indigenza.

In tale ottica, descrive Virginia Cipolla delegata area inclusione sociale della Croce Rossa di Caltanissetta, lo sportello di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta diretto da Daniela Castro si occuperà di individuare nuclei familiari e persone in condizione di vulnerabilità, maggiormente esposti o in stato di povertà energetica che, sulla base delle specifiche esigenze, saranno affiancati dai Volontari CRI in un percorso di graduale aumento del risparmio energetico ricevendo agevolazioni per la sostituzione dei vecchi elettrodomestici utilizzati nelle abitazioni con apparecchi nuovi o ricondizionati ad alta efficienza energetica in grado di ridurre il consumo energetico delle famiglie nel lungo termine.

La proposta, che dovrà essere vagliata ed autorizzata esclusivamente per il tramite dello sportello di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana prevede di assegnare una somma congrua per ogni nucleo familiare beneficiario da destinare all’acquisto di uno o più apparecchi di nuova generazione. I fornitori individuati, di cui è stato emesso apposito bando reperibile sul sito www.cri.caltanissetta.it per l’acquisto dei nuovi elettrodomestici si occuperanno dell’installazione degli stessi, nonché del ritiro e dello smaltimento dei vecchi elettrodomestici. Gli elettrodomestici che potranno essere acquistati saranno esclusivamente quelli a basso consumo energetico, ovvero gli apparecchi che ottimizzano l’utilizzo di energia durante il loro funzionamento. Si tratta dei modelli di nuova generazione etichettati con un’alta classe energetica. La proposta prevede la possibilità di acquistare anche elettrodomestici ricondizionati, al fine di accedere a prodotti di qualità e alta classe energetica a un prezzo inferiore a quello di mercato, riducendo l’impatto ambientale dell’acquisto. I nuclei familiari destinatari dell’intervento saranno accompagnati all’acquisto dai Volontari CRI del Comitato di Caltanissetta. Tale accompagnamento proseguirà in itinere, al fine di verificare i progressi nel consumo e apportare ulteriori interventi laddove necessario.

Dal 2022 Croce Rossa Italiana e Banco dell’Energia collaborano insieme, descrive Sebastiano Vullo delegato alle politiche ambientali della Croce Rossa di Caltanissetta dapprima con la sottoscrizione del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica” e poi con l’accordo di collaborazione per la realizzazione della prima iniziativa congiunta denominata “ACT- Accesso Consapevole e sosTenibile all’energia”, allo scopo di aumentare la consapevolezza sui consumi energetici, l’accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico e sostenere le persone e le famiglie in condizioni di difficoltà economica e vulnerabilità .. La CRI, in quanto firmataria del suddetto Manifesto, intende rinnovare il proprio impegno a contrastare la povertà energetica, attraverso la promozione di azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare attraverso la presente iniziativa, la CRI intende rafforzare la collaborazione con BDE nel perseguire il raggiungimento degli obiettivi connessi all’aumento della consapevolezza sui consumi energetici e l’accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico, anche attraverso la realizzazione di attività congiunte quali informazione e formazione per le comunità e Volontari della CRI. Le competenze acquisite e l’esperienza condivisa all’interno della collaborazione tra CRI e BDE potrà rafforzare la sfera delle azioni dell’Associazione in tema d’inclusione sociale connesse al nuovo e critico fenomeno quale la povertà energetica. Il progetto potrà inoltre apportare un contributo allo scambio di competenze nell’ottica di migliorare gli interventi messi in campo sui temi delle nuove misure d’inclusione e sui temi della sostenibilità ambientale.

Ogni utile informazione in merito alla presente iniziativa della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta può essere chiesta allo sportello di inclusione sociale sito in via Xiboli, 345 od al numero 0934090360 – 093425999.