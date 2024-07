BOMPENSIERE. L’amministrazione comunale lavora all’arredo urbano per rendere il centro abitato quanto più vivibile possibile. E allora ecco che il sindaco ha annunciato che in via Aldo Moro è stato effettuato un intervento di arredo urbano.

L’intervento è consistito nella collocazione di due panchine letterarie, con annesse fioriere, nel piazzale dell’ufficio postale. Le due panchine è previsto che saranno decorate a tema nelle prossime settimane.