All’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela il direttore generale dell’Asp ha incontrato direttore e primari del presidio

GELA. Il Direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, dott. Salvatore Ficarra, ha presieduto all’incontro che si è tenuto presso il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela. S’è trattato di un incontro proficuo, uno dei tanti incontri operativi, nel quale il Manager ha voluto incontrare personalmente il Direttore del Presidio Dr. A. Cirrone Cipolla insieme a tutti i Primari dei reparti. Con loro ha affrontato diverse tematiche riguardo alle criticità ancora da superare, ascoltando osservazioni e proposte di risoluzione dai presenti che nel quotidiano lavorativo vivono date problematiche.

In questo confronto, centrale è stato il tema della carenza di personale medico e le difficoltà riscontrate nelle procedure selettive espletate, in cui il Direttore Generale ha rappresentato tutte le misure e le azioni messe in atto, tra cui la prossima conclusione del concorso da primario della Chirurgia Generale entro il mese di Luglio e dei concorsi da primario per la Nefrologia e la Ginecologia entro Settembre; una definizione della governance dei vari reparti che contribuirà ad invogliare giovani medici a partecipare ai concorsi per venire a lavorare in strutture dove accrescere la loro professionalità secondo un’ordinata organizzazione del lavoro, dei turni e delle responsabilità.