Alberto Genovese condannato a 1 anno e tre mesi per tentata violenza sessuale

(Adnkronos) – L'ex imprenditore Alberto Genovese è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a un anno e tre mesi di carcere per una tentata violenza sessuale e per detenzione di materiale pedopornografico e di intralcio alla giustizia. La gup del tribunale di Milano Chiara Valori ha assolto invece Genovese dall'accusa più grave, quella di violenza sessuale.