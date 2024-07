Al Naxos Fight Gabriele Marchese conquista il titolo italiano semi pro

Grande impresa sportiva per Gabriele Marchese. L’atleta nisseno ha partecipato al Naxos fight organizzato dal maestro Matteo Sciacca per competere con un forte avversario per il titolo italiano semi-pro categoria 63.5 chili.

Il match si è tenuto sui 5 round e lo ha visto battere il suo avversario contro il quale ha espresso una chiara superiorità facendolo conteggiare al 2° round. Con questa vittoria Gabriele s’è aggiudicato il titolo italiano semi-pro dimostrando di possedere potenzialità che ne fanno uno tra gli elementi più interessanti a livello nazionale.