A Emanuele Ciauda il riconoscimento “Eccellenza Musicale” del premio Radio Tv 2024

Il 2 agosto 2024, durante il celebre evento Premio Radio TV 2024, il gala dei migliori della radio e tv siciliana Emanuele Ciauda sarà insignito del prestigioso premio “Eccellenza Musicale”. La cerimonia, condotta dall’autore e conduttore televisivo e radiofonico catanese, Ettore Tortorici, avrà luogo nella splendida cornice di Piazza Maggiore ad Aci Sant’Antonio, Catania.

Il Premio Radio TV 2024 rappresenta un appuntamento di grande rilievo nel panorama musicale e televisivo siciliano, celebrando il talento e l’impegno dei migliori artisti e professionisti del settore. Ricevere questo riconoscimento testimonia il notevole contributo di Emanuele Ciauda alla musica e la dedizione con cui ha perseguito la sua carriera artistica.

L’evento inizierà alle ore 21.30 e offrirà una serata ricca di emozioni e performance straordinarie. È un’occasione unica per condividere insieme questo importante traguardo e celebrare l’eccellenza musicale.

Emanuele Ciauda desidera esprimere la sua gratitudine a Ettore Tortorici e a tutto il team del Premio Radio TV per questo riconoscimento. Non vede l’ora di vivere questo momento speciale insieme ad amici, colleghi e tutti i presenti. L’appuntamento è per il 2 agosto in Piazza Maggiore ad Aci Sant’Antonio (Catania)