SUTERA. Per la giornata di oggi, sabato 22 giugno, alle ore 14 in piazza Mameli (Rabato) sarà distribuita l’acqua potabile con l’autobotte. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale. Chi non ha la possibilità di recarsi personalmente può avvisare l’amministrazione ai numeri seguenti :

327 381 6346

333 296 3583

388 077 7168

339 520 6996