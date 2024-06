Sommatino. Ecco il calendario per il servizio di autobotte attivo nel piazzale Padre Pio

SOMMATINO. Per affrontare al meglio l’emergenza idrica, l’amministrazione comunale ha messo a punto un calendario per il servizio di autobotte per la fornitura di acqua potabile alla cittadinanza. Il calendario prevede che le autobotti si collocheranno nel piazzale Padre Pio per i Panifici e Operatori della Ristorazione. L’autobotte è stata messa a disposizione da CALTAQUA per approvvigionamento acqua potabile.

Gli orari sono:

– giovedì 20 Giugno dalle 14:30 alle 18:00

– venerdì 21 Giugno dalle 8:00alle 13:00

– sabato 22 Giugno dalle 14:30 alle 18:00

– lunedì 24 Giugno dalle 8:00 alle 13:00

– martedì 25 Giugno dalle 14:30 alle 18:00

Il sindaco Salvatore Letizia ha concluso dicendo che seguiranno nuove disposizioni.