Sicilia, ruba cavi di rame ed “isola” intero quartiere: arrestato

I carabinieri delle Stazioni di Palazzolo Acreide e Cassaro, nel siracusano, hanno arrestato un 21enne per furto aggravato. Dopo aver creato un corto circuito isolando un intero quartiere dall’erogazione elettrica, il giovane con una scala ha staccato dal muro le canalette in rame dove sono alloggiati i cavi elettrici dell’illuminazione pubblica comunale. E’ stato sorpreso dai militari che lo hanno arrestato. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.