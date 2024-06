Sicilia, in vendita l’isola di Santa Maria

Chi non vorrebbe un’isola tutta per sé, dove trascorrere l’estate in totale relax? Un sogno per molti, ma che in pochi possono realizzare concretamente, ovviamente se si ha a disposizione un bel gruzzolo da investire. Infatti, bastano 12 milioni di euro per poter acquistare l’isola di Santa Maria, situata davanti a Marsala, in Sicilia: cinque anni dopo il primo tentativo di vendita, l’isoletta di proprietà della famiglia Manzo, è tornata nuovamente sul mercato sul sito dell’agenzia immobiliare dell’imprenditore kazako Azarovs.

L’isola Santa Maria in vendita a 12 milioni di euro

Si tratta di uno splendido lembo di terra che si estende per circa 11 ettari, distante soltanto 500 metri dalla terraferma, un tragitto percorribile in circa 5 minuti in barca, o addirittura anche a nuoto. Santa Maria è circondata da un uliveto e ospita una meravigliosa villa di 350 metri quadrati, con ben otto camere da letto, quattro bagni, una seconda abitazione più piccola, da 120 mq, un garage e altri locali di servizio. Insomma, una casa da sogno, su un’isola immersa nella natura, ideale per chi desidera scappare dal caos della vita cittadina.

Come detto, non si tratta della prima volta che l’isola viene messa in vendita. Nel 2019 c’era stato un primo tentativo, al prezzo di 17 milioni di euro, che però non era andato a buon fine. Nessun acquirente si era fatto avanti, forse proprio per il prezzo molto elevato. Inoltre, la decisione aveva provocato la reazione delle associazioni ambientaliste e dei Verdi, che temevano che la costruzione di resort o altre strutture a Santa Maria avrebbero potuto intaccare e danneggiare il paesaggio.