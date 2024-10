Caltanissetta. PrimaQuinta, il 27 ottobre al Teatro Rosso di San Secondo lo spettacolo evento “La Pace”

La Pace lo spettacolo evento con la messa in scena di Aldo Rapè e gli attori del laboratorio Canper 2024, in collaborazione con la Fly Dance di Caltanissetta di Alba Bifarella, chiuderà la seconda edizione del Festival PER UN PUGNO DI TERRA “Oltre i confini e le macerie”.

L’evento, con più di 40 attori, sarà messo in scena Domenica 27 Ottobre 2024 alle ore 20.30 presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta.

“Non chiudiamo con la PACE, ma ripartiamo dalla PACE, parola ormai in disuso visto i molti conflitti in corso e le decisioni assurde dei governi di tutto il mondo” ha detto Aldo Rapè “un momento di riflessione e condivisione dei drammi della guerra attraverso testi tratti da Aristofane, Eschilo e Goldoni, quello che ci interessa è la vicenda umana che c’è dietro ogni conflitto, forse l’unica via d’uscita è il dialogo e l’ascolto reciproco”.

Lo spettacolo è promosso dal Rotary Club di Caltanissetta e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza per la lotta contro la Polio. La crisi causata dalla guerra ha aumentato il rischio di malattie prevedibili da vaccino, tra cui la Polio. Il Rotary sostiene l’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la Polio a livello globale. I contributi finanziari al Fondo Polioplus aiuteranno a realizzare un mondo in cui nessun bambino sarà paralizzato dalla Polio.

AIUTO REGIA Monica Granatelli

Trailer LA PACE: https://www.youtube.com/watch?v=l0qwUqkL6m0

INFO

FB Prima Quinta Intero euro 10,00

Ridotto under 26 euro 8,00

E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito del teatro