Caltanissetta. Associazione Santa Maria degli Angeli, il 27 ottobre in centro storico il XIX Corteo Storico Medievale Normanno

Al termine del corteo il Maestro De Fraia racconterà l’origine del Cannolo di Caltanissetta e offrirà una degustazione del dolce tipico

Domenica 27 Ottobre 2024 si svolgerà nelle vie del Centro Storico di Caltanissetta il XIX Corteo Storico Medievale Normanno.

Una manifestazione organizzata dall’associazione Santa Maria degli Angeli e dalla sua presidentessa Olga Valenza con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta per mettere in risalto la storia di Caltanissetta, i suoi personaggi e i suoi monumenti.

Protagonisti di questo corteo rievocativo saranno figuranti volontari che, per il piacere di condividere il passato cittadino, interpreteranno il Gran Conte Ruggiero d’Altavilla, la Contessa Adelasia e tutta la loro corte che abitarono nel Castello di Pietrarossa.

I figuranti, dal cortile della chiesa di Sant’Agata, in Corso Umberto I, scenderanno lungo le vie della città per concludere la loro cavalcata davanti la chiesa Santa Maria degli Angeli ai piedi del castello di Pietrarossa.

“È rilevante, per far aumentare nei nisseni il senso di fierezza per l’identità cittadina, raccontare la storia della nostra città anche attraverso l’importanza che in passato assumevano alcuni monumenti – ha spiegato l’assessore alla cultura Giovanna Candura – . Il Castello di Pietrarossa e la limitrofa chiesa testimoniano l’attenzione e l’importanza che risiedeva nella nostra città anche nel resto dell’isola”.

“La Chiesa di Santa Maria degli Angeli – ha spiegato la presidentessa Olga Valenza – è uno di quei luoghi che meritano di essere riscoperti e restituiti alla cittadinanza e il corteo storico medievale normanno è un’opportunità per raggiungere questi obiettivi. Invitiamo dunque la cittadinanza a partecipare numerosa a questa manifestazione venendo in centro storico e seguendo il corteo”.

Il programma del pomeriggio domenicale inizierà alle ore 17.00 con la Santa Messa che sarà celebrata nella chiesa di Sant’Agata alla presenza dei figuranti in abiti d’epoca e di tutti i cittadini che vorranno assistere alla funzione religiosa.

Alle 18 il corteo si muoverà dalla chiesa di Sant’Agata fino a quella di Santa Maria degli Angeli percorrendo il seguente tragitto: Corso Umberto I, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Paolo E. Giudici, via San Domenico, piazza San Domenico, via Angeli e, per concludere, Santa Maria degli Angeli.

Prima di chiudere la manifestazione il pubblico presente sarà intrattenuto con la storia culinaria della città e una degustazione di cannoli preparati dal Maestro Pasticcere Calogero De Fraia.

“In passato Caltanissetta era una fiorente cittadina che ospitava i Vicerè e importanti nobili – ha spiegato il Maestro De Fraia -. In questo fiorente tessuto culturale, nel convento delle suore benedettine, sono nate ricette come quella del Cannolo o del Torrone. Dolci che non deliziavano soltanto il palato delle religiose ma, addirittura, venivano commissionati dall’esterno e commercializzati. Con il passare dei decenni, purtroppo, questo lustro è stato oscurato ma il mio ruolo, in quanto Nisseno e Maestro Pasticcere, è quello di restituire alla nostra città l’onore che merita. Ed è proprio con questa visione che, nel 2022, a Caltanissetta è stata chiamata a raccolta una ricca squadra di pasticceri che ha contribuito a ottenere il Guinness dei Primati per il Cannolo più lungo del mondo”.Il maestro presenterà il brand del Cannolo di Caltanissetta citando importanti fonti storiche scritte e orali che richiamano e certificano l’origine della ricetta del Cannolo proprio nella città nissena.