Villalba. Il sindaco Immordino: “La Regione erogherà al Comune il Bonus fieno al 100% per i danni subiti con la siccità”

VILLALBA. Sono state pubblicate le graduatorie relative al “bonus fieno” erogato dalla Regione Siciliana per fronteggiare i danni causati dalla siccità. Lo ha comunicato il sindaco Maria Paola Immordino.

Il Comune di Villalba rientra tra quelli ai quali è stato riconosciuto un danno del 100% per cui gli allevatori che ne hanno fatto richiesta riceveranno un buono che ammonta a 500 kg di fieno per unità di bestiame. Per maggiori informazioni recarsi presso il Sindacato, il Caf o il Centro di assistenza agricola di riferimento.