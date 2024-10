Siccità, Musumeci: “L’obbiettivo in Sicilia è attivare i dissalatori”

“C’è la possibilità di lavorare con la cabina di regia contro la crisi della siccità: abbiamo nominato un commissario che si è preso l’incarico di attivare dissalatori o depuratori nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare in Sicilia. L’obiettivo è riattivare queste strutture per reagire alla paurosa carenza di acqua: abbiamo stanziato 20 milioni e assicurato ulteriori risorse non appena queste spese saranno rendicontate”. Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in collegamento video con la kermesse per celebrare due anni di governo Meloni al cineteatro Jolly a PALERMO.