Campofranco. Finanziamento di 100 mila euro con i fondi del PNRR per la mensa scolastica presso l’Istituto Pirandello

CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Nuara, ha annunciato che il Comune di Campofranco è stato ammesso al finanziamento di un progetto di 100 mila euro del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la realizzazione della mensa scolastica presso l’Istituto “Luigi Pirandello”.

Si tratta di una somma che è destinata a migliorare i servizi per gli studenti campofranchesi che frequentano le scuole cittadine che potranno consumare i pasti direttamente in loco. “Si tratta di un grande passo avanti per la nostra comunità e per il benessere dei nostri ragazzi. Grazie a tutti coloro che hanno creduto e reso possibile questo importante risultato”, ha concluso l’amministrazione comunale.