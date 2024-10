“Questa è la luce de la gran Costanza” esclamerebbe probabilmente Dante se avesse potuto sapere fin dove i forti rami del grande albero degli Altavilla fossero arrivati: così lontano, a coprire con le loro fronde un cielo onirico e surreale, incantato e allettante, dove ondeggia con grazia l’ultimo ramo del diretto discendente dello

stupor mundi. N. H. Danny Wise, come a rimembrare le gesta eroiche dei suoi illustrissimi antenati, lancia l’innovativo Giubbotto Antiproiettile pensato esclusivamente per la donna: un moderno corsetto intessuto di filo di Scozia che si adatta perfettamente alle forme del corpo femminile, pensato in primis per la sicurezza della donna, senza tralasciare alcun dettaglio, rendendolo un prodotto già iconico, elegante e squisitamente raffinato, così impalpabile sulla pelle da sembrare un gilet di morbido velluto. Un moderno linothorax romano, che grazie alla sua principale funzione antitrauma proteggerà la donna che lo avrà indossato: Danny Wise declina dunque l’amore e il rispetto per la creatura femminile, musa e ispirazione delle sue creazioni, attraverso il forte abbraccio della protezione, poiché è attraverso di essa che si manifesta quel sentimento di attenzione e cura che da sempre contraddistingue le sue opere.

D’altra parte solo il genio artistico di Danny Wise poteva concepire una simile rivoluzione nel campo della moda e della sicurezza, essendo stato il solo in grado di ideare un tale fortunato connubio tra arte e funzionalità, tra Minerva e Marte: il giubbotto antiproiettile esclusivamente per donna rappresenta la sua più sublime trasfigurazione artistica, una vera e propria espressione vivente di “arte marziale”, dove i confini tra i due mondi si confondono in un’unica grande opera in cui bellezza e utilità figurano come due facce di una stessa medaglia. Mai dono più grande poteva tributare all’arte che dedicando alla musa che la incarna, la donna, uno strumento che la difenda dalle violenze del mondo, esaltandone al contempo la sua virtù ispiratrice e la sua preziosa delicatezza.

La genialità di Danny Wise sta proprio nell’essere riuscito a trovare la formula vincente che, secondo una proporzionalità matematica inversa, equilibri la funzione di un giubbotto antiproiettile con la bellezza di un capo d’abbigliamento Haute-Couture: tanto meno il primo appare come tale, e tanto più esso ne guadagna in fascino ed eleganza, propri del secondo, assolvendo in egual misura ad un’esigenza pratica non meno che artistica, potendo altresì godere di una completa ed assoluta personalizzazione, a seconda dei gusti e delle tendenze individuali. Danny Wise s’impegna infatti a soddisfare anche il più piccolo capriccio laddove l’integrità della perfezione lo richieda, disegnando giubbotti antiproiettile su misura, lasciando al cliente una totale ed incondizionata libertà, non solo nel selezionarne i materiali, interni ed esterni, a seconda della categoria in cui verrà ad inquadrarsi il prodotto, come ad esempio il modello Sceicca per donna, che prevede un rivestimento in pelle di alligatore, coccodrillo o struzzo, nonché i colori che andranno a definirne l’aspetto, ma anche nello scegliere tra alcune opzioni del tutto esclusive e irresistibili: una fra tante, per solleticare i palati più fini, la possibilità di adeguare la tinta del giubbotto a quella della propria vettura, uno sfizio necessario per tutti coloro che desiderano solo il meglio. Il prodotto così forgiato sarà una vera e propria seconda pelle per chi vorrà rivestirsene, adattandosi alla perfezione alla sua figura.

Danny Wise, nobiluomo per discendenza non meno che negli intenti, l’uomo che ha creato e definito il concetto di straordinario nel mondo dell’Extra Luxury, raggiungendone le vertiginose cime mai prima d’ora neanche lambite, riesce così a dar vita ad un extra lusso senza confini di tempo o spazio, quello spazio che appartiene agli avventurosi ed eleganti viaggiatori e viaggiatrici, protagonisti di un Extra – Luxury Travel imperlato di magnifici Set Valigerie personalizzati e coordinati, ma anche sapientemente sicuri e saldi di un Extra – Luxury Security, che offre sostanza alla forma in misure perfettamente uguali e di pari livello. Il mondo appartiene agli audaci e raffinati viaggiatori che solcano le acque e percorrono la terra con meravigliose vetture dagli interni coordinati con l’imponente Linea Viaggio e da oggi anche con l’ultimo gioiello di casa Wise, il rivoluzionario Giubbotto Antiproiettile specificatamente pensato per la donna, accessorio insostituibile come il corpo che avrà il compito di proteggere e preservare.