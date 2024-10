Nissa-Sancataldese classificata partita a rischio, ecco le disposizioni della Questura di Caltanissetta

Mercoledì 23 ottobre 2024, con inizio alle ore 15.00, presso lo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, si disputerà l’incontro di calcio tra le squadre Nissa F.C. e Sancataldese Calcio Official, valevole per il Campionato Nazionale Serie D – girone I. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha classificato l’incontro come una gara a rischio, imponendo l’adozione di specifiche prescrizioni.Dopo il Tavolo Tecnico svolto in Questura il 18 ottobre 2024 è stato stabilito che:

1) – la vendita dei tagliandi per i residenti nel Comune di San Cataldo, esclusivamente per il settore ospiti, avrà luogo sino alle ore 14.00 di martedì 22 ottobre 2024;

2) – la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti avverrà a San Cataldo presso le tabaccherie Cammarata e Marcianò, ubicate in Corso Vittorio Emanuele, e presso la tabaccheria Gigante, ubicata in via Babbaurra, previa esibizione da parte degli acquirenti di un documento di identità in corso di validità;

3) – la società sportiva ASD Sancataldese Calcio, entro le ore 16.00 di martedì 22 ottobre 2024, fornirà un elenco completo degli acquirenti alla Questura di Caltanissetta, comprensivo del nominativo e della data di nascita;

4) – i tifosi ospiti parcheggeranno i mezzi nell’area antistante la curva sud (lato Delia), loro riservata.