Nel Nisseno arrestato dalla Guardia di Finanza 23enne pusher: sequestrata cocaina e arma giocattolo modificata

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un’operazione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Gela, sequestrando un’arma giocattolo modificata, munizioni e oltre 20 gr. di cocaina. Anche a seguito di alcune segnalazioni provenienti da cittadini, circa possibili attività di spaccio nel quartiere “Albani Roccella” di Gela, i militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un cittadino gelese di 23 anni, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina.

Le Fiamme Gialle hanno quindi esteso il controllo anche alle abitazioni del giovane, rinvenendo e sequestrando ulteriori 15 grammi di cocaina, 1 pistola giocattolo modificata e adattata all’uso con munizioni tradizionali, munizionamento calibro 7,65, oltre a 3000 euro in contanti, sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell’attività illecita. Al termine delle attività, il pusher è stato tratto in arresto e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, è stato condotto presso la casa circondariale di Gela. L’arma sequestrata sarà anche oggetto di accertamenti tecnici finalizzati a verificarne l’eventuale utilizzo in fatti di sangue.

Gli investigatori stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per individuare eventuali complici del giovane. Si evidenzia che, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza dell’indagato. L’attività svolta è il frutto delle costanti azioni di controllo del territorio, quotidianamente svolta dalle Fiamme Gialle di Caltanissetta, tese a garantire maggiore sicurezza ai cittadini gelesi e il rispetto della legalità nel territorio della provincia.