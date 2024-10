Rassegna stampa. Caltanissetta, il 16 e il 17 ottobre per il centenario dell’omonima parrocchia nissena le sacre reliquie di S. Lucia saranno esposte alla venerazione

Un importante evento è in preparazione nella parrocchia Santa Lucia guidata da padre Andrea Muscarella, che, in occasione del centenario della sua istituzione, si prepara ad accogliere le sacre reliquie della Santa il 16 e 17 ottobre. Il programma, con l’approvazione del vescovo mons. Russotto e la benevola concessione di mons. Lomanto arcivescovo di Siracusa, si aprirà mercoledì 16 con l’arrivo delle reliquie (ore 16) dinanzi la chiesa di Santa Lucia e l’accoglienza della comunità dei fedeli. Si avvierà una breve processione per le immediate vie della parrocchia, dopodiché si rientrerà in chiesa dove saranno esposte alla venerazione. Alle 17.15 verrà recitato il rosario con la coroncina in onore della martire siracusana, cui seguirà alle 18.30 la messa presieduta dal vicario generale della diocesi mons. Onofrio Castelli con la partecipazione delle altre parrocchie. Alle 19.30 ci sarà l’incontro con il presidente della deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Giuseppe Piccione, che avrà per tema “Il martirio di Santa Lucia, un messaggio ancora attuale”. Seguiranno momenti di preghiera e venerazione delle reliquie. Giovedì 17, alle 9 ci sarà la celebrazione dell’ufficio delle Letture e delle Lodi, con le reliquie che in mattinata verranno portate al cospetto degli ospiti della casa di riposo “Mazzone” e degli infermi e malati della parrocchia. Dopo la recita del rosario e della coroncina della Santa e la successiva messa, le reliquie si trasferiranno al monastero Santa Chiara di contrada Bagno. «Tutti sono invitati a partecipare a questo importante momento di fede», annuncia il parroco don Muscarella (nella foto), che aggiunge: «L’esempio della nostra patrona Santa Lucia e la sua intercessione ci facciano maturare propositi di autentica vita cristiana». Inoltre, in occasione dell’arrivo a Siracusa del corpo della martire proveniente dal santuario di Venezia ove è custodito, la parrocchia organizza per il 15 dicembre un pellegrinaggio per assistere alla funzione che si terrà nella Cattedrale aretusea, con successiva visita ai luoghi luciani.