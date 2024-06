Sicilia. In fiamme 4 ettari di bosco nel trapanese, sul posto anche due elicotteri

Un vasto incendio sta interessando in queste ore il bosco di contrada Bagnitelli a Salemi, nel Trapanese. L’area coinvolta dalle fiamme è di circa 4 ettari ma, al momento, non è a rischio nessuna abitazione in zona. Per spegnere l’incendio sul posto stanno lavorando diverse squadre del servizio forestale regionale e dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano e quelli volontari di Salemi e Trapani.

In alcune zone difficile da raggiungere con i mezzi da terra, stanno operando due elicotteri della forestale e dei vigili del fuoco