Una donna e un bambino di 10 anni sono caduti in fondo a un pozzo di circa 7 metri in una zona di campagna di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, in quella zona c’e’ un campo estivo.

Dopo le richieste di aiuto, sono stati avvertiti i vigili del fuoco. Una squadra del Nucleo speleo alpino fluviale e’ impegnata nelle operazioni di salvataggio della donna e del bambino