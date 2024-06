Serradifalco. Cala il piano economico finanziario della Tari 2024

SERRADIFALCO. Il Piano Economico Finanziario della Tari per l’anno 2024 è stato calcolato in 836.701 euro. Questo significa che ai cittadini il servizio di gestione integrata del servizio di igiene ambientale costerà meno rispetto agli anni precedenti.

La Tari, ossia la tassa comunale sui rifiuti, potrà essere versata o in un’unica soluzione entro il 31 luglio, oppure in tre rate: la prima entro lo stesso 31 luglio, la seconda entro il 30 settembre e la terza entro il 30 novembre.

Il piano economico della Tari, come costo complessivo, è sceso di circa 80 mila euro rispetto all’anno precedente. Nel 2021 il suo costo era di 1.023.609,30 euro, mentre per il 2022 la spesa era scesa a 914.560 euro. Nel 2023 la spesa prevista è stata di 911.235 euro. Per il 2024 la somma complessiva era stata prevista in 898.371 euro, ma il piano economico approvato in Giunta è stato per complessivi 836.701 euro.

Un risultato certamente importante che è stato salutato con legittima soddisfazione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio.