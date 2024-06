San Cataldo. Celebrato in Chiesa Madre il 39° anniversario di ordinazione di don Alessandro Giambra

SAN CATALDO. E’ stato celebrato, attraverso la concelebrazione eucaristica nella solennità degli apostoli Pietro e Paolo, conclusione dell’anno pastorale parrocchiale, il 39° anniversario di Ordinazione presbiterale dell’Arciprete-Parroco, don Alessandro Giambra.

S’è trattato di un grande evento per la comunità cattolica sancataldese che ha sempre avuto in don Alessandro un sicuro punto di riferimento in chiave morale e spirituale. Nel corso della celebrazione, dopo 4 anni, c’è stata nuovamente la vestizione dei nuovi ministranti (due) per il servizio liturgico all’altare. Al termine della Santa Messa, infine, si è svolto un momento di fraternità.