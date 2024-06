Presentate le nuove dirigenti della Questura di Torino, Marzia Giustolisi alla Squadra Mobile

Saranno due donne a guidare la Squadra Mobile e l’ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Torino. Il questore Vincenzo Ciarambino ha presentato le dirigenti, Marzia Maria Giustolisi, per la Squadra Mobile, e Maria Edvige Strina, per l’UPgeSp. Entrambe, laureate in Giurisprudenza, hanno una grande esperienza nella lotta alla criminalità, maturata nei diversi incarichi che hanno ricoperto, in particolare nel Sud Italia. Giustolisi dopo essere stata dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, prima di arrivare nel capoluogo piemontese è stata direttore del Sisco di Catania. Strina, dopo gli inizi al commissariato di Scampia a Napoli, negli ultimi anni ha è stata assegnata alla Questura di Bari e poi alla Questura di Barletta-Andria-Trani dove ha ricoperto l’incarico di capo di Gabinetto, portavoce del questore e dirigente della Digos. “Sto cominciando ad approcciarmi alla nuova realtà torinese con un’analisi dei fenomeni che si sono susseguiti nel tempo”, ha spiegato Giustolisi, che in Sicilia si è occupata principalmente di antimafia. Per quanto riguarda le baby gang presenti nel capoluogo piemontese Strina ha spiegato che l’approccio dev’essere di “prevenzione del reato”. Poi ha sottolineato che dove ha lavorato in precedenza aveva dato disposizione alle Volanti, sulle ore serali e notturne, di “girare con la barra accesa, perché la visibilità sul territorio è un grande fattore deterrente”.