Nell’Agrigentino anziano di 76 anni è morto carbonizzato in campagna dopo aver dato fuoco a sterpaglie

Tragedia nelle campagne di contrada Giglio a Canicattì. Qui è morto un uomo di 76 anni tra le fiamme che aveva in precedenza appiccato per bruciare sterpaglie. Sul posto, la zona si trova vicino Grottarossa, si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme facendo la tragica scoperta del corpo dell’anziano carbonizzato.

Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Sono state avviate indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Pare che l’uomo stesse appiccando il fuoco ad alcune sterpaglie quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato sorpreso dalle lingue di fuoco.