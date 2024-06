Migranti: sbarchi continui a Lampedusa, 343 arrivati in 24 ore

Sbarchi continui a Lampedusa dove sono giunti 343 migranti in 24 ore. In 180 sono approdati durante la notte a bordo di tre imbarcazioni soccorse da guardia costiera e guardia di finanza. Due sarebbero salpate da Sfax, in Tunisia, e una da Tagiura, in Libia. A bordo gruppi di 50 (fra cui 8 donne e 2 minori), 78 (5 donne e 8 minori) e 52 (8 donne e 4 minori) che hanno dichiarato di essere originari di Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, Camerun, Guinea e Sierra Leone. Ieri, sull’isola, ci sono stati 6 approdi per un totale di 163 persone. All’hotspot, al momento, ci sono 326 ospiti. E sono stati destinati all’isola delle Pelagie le 11 salme recuperate dalla Geo Barents di Medici senza frontiere ieri e trasbordate su una unita’ della guardia costiera. L’arrivo stamane.