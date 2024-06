L’Inghilterra vincerà gli europei di calcio 2024 – La previsione secondo la simulazione di EA Sports

(Adnkronos) – Il palcoscenico del calcio europeo è pronto a vedere in azione le nazionali impegnate con il torneo UEFA EURO 2024. La competizione ospitata dalla Germania accoglierà 23 nazioni in una lotta senza esclusione di colpi per determinare la migliore squadra europea. Tra i partecipanti naturalmente c'è anche l'Italia, la squadra campione in carica, pronta a difendere il titolo in una delle competizioni più prestigiose del calcio internazionale. Nel giorno di apertura della competizione EA SPORTS FC™ 24, grazie al motore Frostbite di ultima generazione e alla tecnologia HyperMotionV, ha svelato la sua previsione su chi si aggiudicherà a luglio il trofeo, attraverso una simulazione dettagliata del torneo tramite la modalità ufficiale dedicata. Secondo la previsione, arrivata dopo la simulazione di centinaia di tornei, la finale vedrà opporsi due colossi del calcio internazionale. L'Inghilterra, che non vince un trofeo internazionale da 58 anni da quel lontano successo a Wembley, Londra, si scontrerà con la squadra ospitante, la Germania, in uno degli stadi più iconici, l'Olympiastadion di Berlino. Il match si preannuncia carico di tensione ed emozioni. Secondo le previsioni di EA SPORTS FC™ 24, sarà Harry Kane a decidere l'incontro con un gol nel finale, portando l'Inghilterra alla vittoria per 2-1 in una partita da cardiopalma. Per tutti gli appassionati di calcio e videogiochi, EA SPORTS FC™ 24 offre la possibilità di vivere ogni aspetto del torneo UEFA EURO 2024™. Grazie alle tecnologie avanzate di simulazione, i giocatori possono sentirsi parte dell'azione, gestendo le strategie di gioco e guidando la propria squadra nazionale alla vittoria. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)