Il maestro Riccardo Muti: “Stima per Mattarella e Meloni”

(Adnkronos) – "Nessuno provi a sfruttare con interpretazioni ingannevoli, proprio nei giorni delle elezioni, una frase da me pronunciata ieri sera all'Arena di Verona, di fronte al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio". Lo ha dichiarato il maestro Riccardo Muti all'indomani dell'evento dedicato alla Grande Opera italiana. "La mia era una riflessione di carattere generale, che vado esternando da anni, senza alcun riferimento alle Autorità presenti, in particolare al Presidente Mattarella e al Presidente Meloni che, come massimi rappresentanti della nostra Italia, incoraggio con tutta la mia stima", ha concluso Muti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)