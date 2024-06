Honda decide lo stop alla produzione di moto sotto 50 cc

– Honda decide lo stop alla produzione di moto e scooter con motori fino a 50 cc, a causa delle norme più severe sulle emissioni. Lo anticipa l’Agenzia Kyodo, che cita fonti informate del dossier, spiegando che la decisione della casa giapponese, da realizzare entro novembre 2025, è anche una conseguenza della diminuzione delle vendite delle moto di più piccole dimensioni negli ultimi anni, in scia alla crescente popolarità delle biciclette elettriche e dei motoscooter.

Honda – che detiene la maggiore quota di mercato nel Paese del Sol Levante in questa categoria di cilindrata, aveva introdotto la serie Super Cub sul mercato nel 1958, con una produzione complessiva di oltre 100 milioni di unità, diventando di fatto la moto più popolare al mondo. Il modello è conosciuto per la sua efficienza nei consumi, è ancora oggi utilizzato in Giappone dal servizio postale per le consegne dei giornali, pratica molto diffusa.

Secondo la Japan Automobile Manufacturers Association, nel 1980 sono stati venduti circa 1,98 milioni di motocicli in questa categoria, ma il numero è sceso a circa 90.000 nel 2023. Le nuove normative giapponesi sulle emissioni si allineano ai più severi standard globali che entreranno in vigore nel novembre 2025, e secondo le fonti, sul piano economico la produzione di questi motoveicoli di bassa cilindrata non è competitiva in termini di costi-benefici.