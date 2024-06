Gela. Trentaduenne arrestato: trovato in possesso di cocaina, soldi e un bilancino di precisione

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un trentaduenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo scorso 30 maggio gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio ed uso di stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo. All’esito dell’atto di Polizia Giudiziaria sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni involucri termosaldati contenenti complessivamente 33 grammi di cocaina, la somma in contanti di 400 euro, un bilancino di precisione, delle bustine in cellophane e altri oggetti utilizzati per il confezionamento di dosi da spacciare. L’arrestato è stato condotto in Commissariato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.