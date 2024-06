G7: nucleare, si terra’ a Roma la prima ministeriale del World Fusion Energy Group

I Paesi del G7 riuniti a Borgo Egnazia, in Puglia, hanno accolto con favore la decisione dell’Italia e dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) di ospitare a Roma la riunione ministeriale inaugurale del World Fusion Energy Group. Lo specificano i leader del G7 nella dichiarazione finale diffusa oggi, aggiungendo che i Paesi membri che scelgono di utilizzare l’energia nucleare o ne sostengono l’uso “ne riconoscono il potenziale come fonte di energia pulita emissioni zero, ne ribadiscono il potenziale nell’accelerare la transizione verso l’energia nucleare e nel migliorare la sicurezza energetica globale”.

I leader si impegnano a continuare a sostenere gli sforzi di cooperazione “per rafforzare in modo responsabile la sicurezza, l’affidabilita’ e la resilienza” delle catene di approvvigionamento nucleare, promuovendo al tempo stesso una gestione responsabile dei rifiuti. “Sosteniamo il processo sicuro, trasparente e basato sulla scienza del Giappone per gestire in modo responsabile lo scarico dell’acqua trattata con il sistema avanzato di trattamento dei liquidi e nel coordinamento proattivo con scienziati e partner, nonche’ con l’Aiea”, si legge ancora nel testo, in cui i membri del G7 “prendono atto” della Dichiarazione globale per triplicare la capacita’ globale di energia nucleare entro il 2050, lanciata durante la Cop28.

“Ridurremo ulteriormente la dipendenza dal nucleare civile e dai beni correlati provenienti dalla Russia, anche lavorando per assistere i Paesi che cercano di diversificare le loro forniture”, precisano