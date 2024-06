Europee. Schifani: “Risultato storico per Forza Italia, il mio governo esce rafforzato”

“Storicamente la Sicilia è sempre stata generosa nei confronti di Forza Italia, grande consenso. Oggi credo che abbia battuto sé stessa. Una percentuale del 23 per cento prima era imprevedibile e impensabile: lo si deve evidentemente a un partito unito, a un’azione nazionale di Antonio Tajani e Marcello Caruso. Ma anche un’azione di buon governo che stiamo portando avanti. Nessuna spallata al governo, quindi, così come preannunziato da parte di certe opposizioni. Il mio governo esce, invece, rafforzato e continuerà per la sua strada, affrontando con convinzione e coraggio le soluzioni per tutti i siciliani, senza guardare in faccia nessuno”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando ieri sera i risultati delle elezioni europee. “L’astensionismo in Sicilia è un trend pericoloso”, ha detto intervenendo allo speciale Tgs. “Il clima non ha aiutato – dice – E poi la gente spesso è stanca, il dato delle europee non viene vissuto come una tornata che tocca l’elettore da vicino, è più sfumato, rispetto alle altre elezioni. Ma non va sottovalutato che l’astensione è stata bassa. Non vorrei diventasse cronico. A volte c’è disaffezione, a volte un distacco nei confronti della politica vista lontana dai problemi della gente”, dice. “Gli equilibri della coalizione non cambieranno dopo queste Europee, lo avevamo detto che non varieranno nel corso della legislatura, questo p un concetto chiaro. Per quanto riguarda gli assetti interni valuteremo, questa giunta ha lavorato bene”, ha detto. “La Sicilia ha sempre voluto molto bene a Silvio Berlusconi e alla politica di Silvio Berlusconi e anche Berlusconi ha sempre voluto bene a questa isola. Evidentemente la nostra azione, sia di partito, con Marcello Caruso che tiene unito il partito, e poi un presidente della Regione nei cui confronti si possono identificare tanti cittadini, ha portato a questo risultato. Fi è un partito attrattivo e i risultati ci hanno premiato”, dice.