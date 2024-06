Droga. Nel Nisseno 45enne arrestato dai Carabinieri

NISCEMI. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio su Niscemi finalizzato alla ricerca sostanze stupefacenti, traendo in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 45enne italiano, pregiudicato, del luogo.

In particolare, i Carabinieri della locale Stazione durante una perquisizione operata presso il domicilio del giovane, hanno rinvenuto, abilmente occultati, circa 5 grammi di cocaina e crack suddivisa in dosi, bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga.

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto applicando all’uomo l’obbligo di dimora nel comune di Niscemi e quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, pur gravemente, e che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.