Delia. L’associazione “Delia è partecipazione” chiede la sospensione delle procedure di voto del Bilancio partecipativo 2024

DELIA. L’associazione “Delia è partecipazione” ha presentato al Comune di Delia un’istanza in cui chiede la sospensione immediata delle procedure di voto del “Bilancio partecipativo” 2024, noto anche come “Democrazia partecipata”. Alla base di questa azione la mancata ammissione del progetto “Sport come modello di partecipazione, persona, prestazione” che l’associazione presieduta da Filippo Giordano ha elaborato di concerto con l’Associazione “Delta Kappa Pantere Rugby Asd”.

Per l’associazione si tratta di “Una decisione ingiusta e discutibile

presa dalla Commissione per il Bilancio Partecipativo e

dall’Amministrazione”. Questa la motivazione addotta: “l’associazione

che ha presentato l’istanza riporta la stessa nomenclatura del gruppo

politico attualmente interno al Consiglio Comunale; alcuni consiglieri

comunali risultano essere soci della suddetta associazione. Tale

situazione lede con il principio di separazione tra controllo e

gestione”.

Ma per “Delia è partecipazione” “Questa motivazione è un

pretesto: i regolamenti comunali sul bilancio partecipativo non

vietano affatto che i consiglieri comunali siano membri delle

associazioni che propongono progetti. Inoltre, è evidente che la

Commissione applica le regole in modo selettivo: lo scorso anno, ad

esempio, è stata liquidata la somma di € 3.000 all’allora ed attuale

consigliere comunale Gallo Calogero per il progetto denominato ‘Raduno

Medievale’. Questo doppio standard è inaccettabile e mina l’intera

credibilità del processo”.

Pertanto l’associazione “Delia è partecipazione” ha presentato

un’istanza in cui chiede: un incontro con i membri della Commissione e

tutti i firmatari dei progetti (ammessi e non) aperto a tutta la

cittadinanza, al fine di definire insieme una più corretta gestione

del Bilancio Partecipativo; di rivalutare le motivazioni che hanno

portato alla non ammissione del progetto di cui in premessa; di

sospendere con effetto immediato tutte le procedure per le votazioni

dei progetti ammessi”.

Il presidente Filippo Giordano fa sapere che “La nostra azione e le

nostre richieste non sono e non devono apparire come delle polemiche

sterili, né tantomeno vogliono ledere gli altri proponenti che anzi

stiamo coinvolgendo inviando loro una lettera informativa e

invitandoli a partecipare a un incontro, qualora l’amministrazione ce

lo concedesse. Le nostre rimostranze hanno una loro fondatezza e

servono da pungolo per migliorare lo strumento in questione. Ma

soprattutto difendiamo un principio più ampio: la democrazia

partecipativa deve essere inclusiva, trasparente e realmente

rappresentativa delle aspirazioni della nostra comunità. Affinché il

processo di bilancio partecipativo diventi ciò che è stato creato per

essere: un potente strumento di democrazia e progresso per Delia”.