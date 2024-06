Carceri. All’Ucciardone di Palermo sequestrati 14 telefonini

È allarme criminalità nel carcere dell’Ucciardone, a Palermo dopo gli ultimi rinvenimenti di telefoni cellulari di ultima generazione. E torna dirompente l’allarme lanciato da mesi dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria sull’uso, da parte della criminalità, sugli espedienti usati per fare pervenire nelle strutture detentive della Regione e della Nazione telefonini e droga, tra i quali vi è anche il ricorso ai droni. La denuncia è di Calogero Navarra, segretario per la Sicilia del SAPPE, che da notizia di quanto avvenuto nelle ultime ore: “Sono stati rinvenuti, nell’intercinta della Casa di reclusione dell’Ucciardone, a Palermo, un involucro con quattordici smartphone, completi di cavetti di ricarica, provenienti da lanci da strade attigue al carcere. Una vera e propria piaga, questa dei lanci, che denunciamo non da settimane o mesi ma da anni!”.