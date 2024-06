Caltanissetta. Per il ballottaggio del 23 e 24 giugno aperture straordinarie di Ufficio Elettorale e Ufficio Carte d’Identità

CALTANISSETTA. In vista del turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno, il Comune di Caltanissetta garantirà degli orari aggiuntivi per il rilascio immediato dei documenti utili all’esercizio del voto

La Responsabile dell’Ufficio di coordinamento del Servizio Elettorale, Dott.ssa Angela Maria Digesu, ha definito gli orari aggiuntivi che saranno osservati dall’Ufficio Elettorale e dall’Ufficio Carte d’Identità per assicurare ai cittadini l’immediato rilascio dei documenti utili all’esercizio del voto in vista del turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco in programma il 23 e 24 giugno.

Nello specifico, l’Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta garantirà il servizio nei giorni antecedenti e durante le operazioni di voto, attenendosi al seguente prospetto di apertura straordinaria:

Venerdì 21 giugno 2024: 09:00-19:00 (orario continuato)

Sabato 21 giugno 2024: 09:00-19:00 (orario continuato)

Domenica 23 giugno 2024: 07:00-23:00 (orario continuato)

Lunedì 24 giugno 2024: 07:00-15:00

L’Ufficio Carte d’Identità, invece, svolgerà il proprio servizio straordinario unicamente nella giornata di domenica 23 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00.

Con esclusivo riferimento al suddetto giorno di rilascio immediato della CIE (Carta d’Identità Elettronica), non occorre alcuna prenotazione da parte dei cittadini.