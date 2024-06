Caltanissetta. Il 28 giugno presso la Casa Albergo per Anziani Fondazione Mazzone incontro sul diabete di tipo 2

CALTANISSETTA. Il prossimo 28 giugno alle ore 17 presso la Casa Albergo per Anziani Fondazione C Mazzone, a Caltanissetta si terrà un incontro informativo dal titolo “Sani stili di vita per la prevenzione e la gestione del diabete di tipo 2” organizzato dall’Unità Operativa per l’Educazione alla Salute Aziendale a cura del Dr. Gaetano La Rocca, della Dr.ssa Rosaria Randazzo e della Dr.ssa Lucia Genco Russo.

L’evento è parte dell’iniziativa “A spasso con….sapevolmente” un percorso di empowerment di comunità ed Health literacy finalizzato a prevenire le malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e a promuovere l’importanza dell’attività fisica come strumento fondamentale nella prevenzione di queste patologie, con particolare attenzione alle persone di età superiore ai 65 anni.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del “Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025” e avrà come relatore il Dr. Gianfranco Gruttadauria, Endocrinologo e Diabetologo responsabile dell’Unità Operativa Diabetologia dell’ASP di Caltanissetta. Il Dr. Gruttadauria affronterà il tema della prevenzione del diabete di tipo 2, evidenziando l’importanza di intervenire precocemente sui fattori di rischio modificabili legati allo stile di vita.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), uno stile di vita attivo è fondamentale per la gestione delle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari, i tumori e altre patologie, così come evidenziato anche dall’American College of Sports Medicine (ACSM) e dall’American Diabetes Association (ADA).

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze sulla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, con un focus speciale sul diabete, e a chiunque sia interessato a migliorare proattivamente la propria salute.