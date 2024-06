Caltanissetta, crisi idrica: servono “soluzioni”, Ascom Sicilia incontro in Prefettura

Si è svolto martedì scorso l’incontro con la Dott.ssa Chiara Armenia Prefetto di Caltanissetta per discutere la critica situazione della mancanza d’acqua che sta colpendo la città, con un particolare riferimento ai pubblici esercizi e alle attività similari.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Ascom Sicilia Caltanissetta: Laura Ginevra, Salvatore Villa, Michael Gabriel Miccichè e Alessio Matraxia.

I rappresentanti del sindacato hanno rappresentato le preoccupazioni e le esigenze della categoria dei ristoratori, bar, ristoranti, rosticcerie, pasticcerie, panifici e altre attività affini.

La portavoce Laura Ginevra ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione dedicata alle problematiche della categoria, dichiarando: “Ringraziamo S.E. Prefetto per aver accolto le nostre istanze e per la disponibilità dimostrata nell’affrontare un problema che mette a rischio non solo la sostenibilità economica delle nostre attività, ma anche la salute pubblica e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.”

Durante l’incontro, sono state discusse le problematiche legate alla carenza idrica e la necessità di interventi urgenti per garantire un approvvigionamento costante di acqua alle attività di ristorazione e ai pubblici esercizi. Laura Ginevra ha sottolineato l’importanza di un piano di emergenza che includa queste attività tra le priorità di rifornimento idrico.

La portavoce ha inoltre aggiunto che, terminata la fase di elezione del sindaco, si impegnerà a incontrare il sindaco eletto per porre in essere soluzioni immediate che evitino di lasciare le attività senza acqua. Questo passo è essenziale per garantire la continuità dei servizi essenziali e il benessere della comunità.

Il Prefetto ha assicurato il proprio impegno nel valutare soluzioni concrete per mitigare la crisi idrica e sostenere le attività commerciali coinvolte. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di mantenere un dialogo aperto e costante per monitorare l’evoluzione della situazione e adottare le misure necessarie.