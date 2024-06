Calcio, Stampa straniera: “Italia vergognosa”. Da Bild a Marca: “Immagine deplorevole”

E’ una Italia senza attenuanti quella che viene raccontata dai giornali stranieri. In Svizzera Blick scrive: “E ora sognamo il titolo! Dopo aver superato il muro Italia, tutto è possibile”. Per i tedeschi di Bild “Prestazione indegna: i campioni in carica vengono buttati fuori”. Mirror racconta come la pensano gli inglesi: “Il razzo Ruben (Vargas) affonda i detentori”.

In Spagna As titola: “Il campione, a casa: i gol di Freuler e Vargas stendono un’ “Azzurra” che ha offerto un’immagine deplorevole”. Per Marca “Una Svizzera molto superiore elimina giustamente i campioni in carica”.

In Catalogna ecco il titolo di L’Esportiu: “Svizzera in paradiso: la squadra elvetica smaschera le vergogne dell’Italia“. I francesi dell’Equipe nelle pagine interne, la prima è dedicata alla partena del Tour scrivono che l’Italia non è per niente azzurra: “Eliminati dalla Svizzera dopo una partita disastrosa, i campioni in carica pagano per carenze ed errori che non risalgono ad oggi”.