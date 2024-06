A Gela in diminuzione la percentuale di votanti alle elezioni amministrative (-4,77%), sale al 62,57% la percentuale per le Europee

GELA. Calo nella percentuale dei votanti alle elezioni amministrative, in aumento, invece, i dati per le elezioni europee. E’ quanto s’è registrato a Gela in questa doppia tornata elettorale.

Come riporta il Quotidiano di Gela, alle urne per le amministrative sono andati in totale 34.663 elettori. Il dato definitivo dell’affluenza si attesta quindi al 53,64 per cento.

Rispetto a cinque anni fa, la riduzione è del 4,77 per cento (in quel caso si chiuse con il 58,41 per cento). Alle elezioni europee invece la quota sale e a Gela s’è chiusa con il 62,57 per cento.