Ue, Meloni: “C’è opportunità per cambiarla, italiani vadano a votare”

“L’opportunità che c’è oggi di modificare il quadro europeo non è mai esistita. Lo si deve a noi e ne dobbiamo approfittare. L’Ue credo che possa essere un valore aggiunto e non debba essere un ostacolo, come spesso è stato in questi anni. Gli italiani vedono la Ue come una cosa lontana, ma faccio un appello al voto perchè l’Europa nei prossimi anni si occuperà di noi, nei prossimi anni: come se ne occuperà, dipenderà da come andranno le elezioni”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Giù la maschera su RadioUno. Per Meloni “c’è margine per costruire una maggioranza diversa al Parlamento europeo che faccia politiche diverse. Se così non dovesse andare, ho già dimostrato che le cose si possono cambiare con coraggio, determinazione e buon senso, con un’Italia che non va a rimorchio ma può fare da apripista su molte politiche.

Le correzioni viste in questi mesi sono per buona parte merito di un governo che ha testa alta con coraggio, schiettezza e lealtà pone i problemi e si tira dietro molti Paesi. Non stiamo inseguendo Francia e Germania, non ci stiamo accodando come spesso si è fatto. Indichiamo la rotta, siamo l’Italia ma avevamo una classe politica che non ne avevano consapevolezza. Se gli italiani mi danno una mano, possiamo cambiare l’Europa”