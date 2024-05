Ucraina: Salvini, mai darò permesso a invio soldati italiani

“Fin dal primo istante abbiamo aiutato l’Ucraina a difendersi, cosa che è sacrosanta. Però un conto è mandare gli strumenti per difendersi dagli attacchi, un conto è dire che le armi mandate da Italia, Francia, Germania, possano bombardare e uccidere anche fuori dai confini ucraini, anche in Russia. Noi non siamo in guerra con la Russia. Non si scherza nel 2024 con la terza guerra mondiale, con le potenze nucleari. Mai darò da ministro, da padre, da segretario della Lega il permesso di mandare un solo soldato italiano di andare a combattere in Ucraina e il permesso di usare una sola munizione italiana per uccidere in Russia”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato a Porta a Porta