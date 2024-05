Sutera. Scuola, istituzioni e famigli a confronto su “Vecchie e nuove dipendenze”

SUTERA. Scuola, istituzioni e famiglie si incontrano per discutere e analizzare le problematiche relative alle “Vecchie e nuove dipendenze” che pongono a rischio le nuove generazioni, al fine di individuare individuare soluzioni e strategie comuni. Mercoledì 29 maggio, alle ore 10:00, presso il plesso “Sen. Giuseppe Mormino” di Sutera, si terrà un incontro dibattito su “Vecchie e nuove dipendenze”, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e ai loro genitori che sono stati invitati a partecipare.

Porgeranno i loro saluti: la dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota dell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, la sindaca Giuseppina Catania e il vicesindaco Onofrio P. Magro del comune di Sutera.

Interverranno: il dott. Mario Ricotta, responsabile SerD di Mussomeli, e l’assistente sociale Pinuccio Favata, già operatore socio-sanitario presso il SerT di Mussomeli.

L’incontro dibattito sarà moderato dal prof. Tonino Calà. Da diverso tempo si osserva il diffuso fenomeno delle dipendenze tecnologiche con riferimento, anche statistico, alle ricerche scientifiche sull’uso acritico di internet, dei social e dei cellulari (il cyberbullismo, il cyberstalking, il cybersex, l’Hikikomori e la dipendenza da internet). Diversi istituti di ricerca ed esperti qualificati hanno posto la loro attenzione alle nuove dipendenze tecnologiche recentemente emerse che con quelle vecchie (alcool, droga, fumo, gioco d’azzardo e altro) fanno da pendant per il clima di disagio che si percepisce nella comunità scolastica e nella società.

A partire da segnalazioni opportune fatte dai genitori e incontrando la sensibilità consapevole delle istituzioni locali, il Comune di Sutera e l’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” hanno colto la spia del disagio ed hanno promosso in collaborazione l’incontro dibattito in oggetto, primo step di una strategia educativa posta in essere per prevenire, informare e formare alunni e genitori sui pericoli e i disagi generati da nuove e vecchie dipendenze.