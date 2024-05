Sutera. Con il Fondo Sviluppo Coesione arrivano 2,3 milioni di euro di finanziamenti per mitigare il rischio idrogeologico

SUTERA. L’amministrazione comunale ha reso noto che nell’accordo del Fondo Sviluppo Coesione siglato dal presidente della Regione Siciliana e dal presidente del consiglio, sono stati inseriti i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio i cui interventi principali ricadono nei “percorsi interni ai mezzi di soccorso” di via Garibaldi, via Diaz e la circonvallazione Rabato, individuate come le c.d. vie di fuga dal quartiere Rabato e Rabatello.

Si tratta di un finanziamento di € 2.300.000,00 che permetterà di restituire alla cittadinanza suterese tratti di strada d’uso abituale che potranno essere percorsi regolarmente oltre che la mitigazione di ulteriori frane che potevano venirsi a creare.