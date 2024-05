Sommatino. In arrivo un’estate ricca di serate per il conduttore Emanuele Cellauro

SOMMATINO. E’ in arrivo un’estate ricca di serate per il conduttore sommatinese Emanuele Cellauro forte di un successo radiofonico del programma PAGOIO che quest’anno andrà in onda anche in una versione estiva in diretta da un’acquapark. “Diciamo che rispetto agli altri anni ancora non mi sono fermato e ho avuto l’opportunità in questi mesi di arricchirmi con la conduzione di eventi di un certo prestigio! Basta pensare a “Eeccellenze stellari”, format creato da Francesco Bellia della Golden Events che dà visibilità alle eccellenze del nostro territorio e che ha visto come ospiti Manila Nazzaro e Emanuela Tittocchia e che continuerà il suo tour in altre serate”.

“Per l’estate che sta per arrivare – ha aggiunto Cellauro – è attesissima l’ottava edizione di Miss Summer e avrò il piacere di condurre alcune selezioni del concorso Nazionale la Venere dell Etna del patron Antonio Russo Ma sarà anche un’estate in musica in quanto avrò il piacere di visitare tante piazze introducendo cantanti di livello nazionale e internazionale per non parlare del contest sui dj con in giuria Fargetta! È ancora spettacoli di cabaret com comici e teatro tanto teatro e per la prima volta anche alcuni eventi sportivi di un certo livello che certamente aggiungeranno nuove esperienze alla mia gavetta”. (foto Cristina Culmone)