Serradifalco. Il 23 maggio alle 10,30 s’inaugura nella Villetta del Minatore la Casetta dei Libri

SERRADIFALCO. Si inaugura stamani 23 maggio alle 10,30 la Casetta dei Libri nella villa dei minatori. Lo ha reso noto il sindaco Leonardo Burgio. L’iniziativa è quella di dare vita ad una vera e propria Biblioteca di strada e consiste nel lasciare un libro nella libreria, appositamente situata alla villa, affinché venga messo a disposizione di altri lettori. Allo stesso tempo, se trovi un libro interessante nella casetta, sei libero di prenderlo e leggerlo.

In questo modo si intende promuovere la circolazione e il libero scambio di libri e cultura. La Casetta dei libri È aperta tutti i giorni, si può scegliere un libro da portare a casa, oppure portare i libri che hai già letto affinché regalino emozioni a qualcun altro. Nella Casetta dei libri si potranno trovare romanzi in buono stato, libri di narrativa di qualsiasi genere; libri per bambini e ragazzi; libri di cucina, giardinaggio, fai da te e hobbies. L’evento è stato organizzato in collaborazione tra amministrazione comunale, società Santa Rita e Istituto comprensivo Puglisi.

Prevista la presenza e la partecipazione degli studenti dell’Istituto scolastico comprensivo Filippo Puglisi.