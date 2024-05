Sanità. Al policlinico di Palermo giochi e favole per bimbi in corsia

Una donazione di giocattoli da privati e il progetto di lettura ‘Favole in corsia’ con l’Università per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti durante la loro degenza ospedaliera. Sono le due iniziative realizzate per il benessere dei bambini ricoverati presso l’unità operativa di Chirurgia pediatrica del Policlinico di PALERMO, diretta da Maria Rita Di Pace. La donazione di giocattoli è stata promossa da alcuni asili privati che hanno organizzato la raccolta di balocchi a cui hanno contribuito le famiglie degli alunni. “Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questa meravigliosa iniziativa – dice il commissario straordinario del Policlinico, Maria Grazia Furnari -, concorrendo a migliorare il benessere psicologico ed emotivo dei bambini durante il loro percorso di cura”. Siamo felici di potere rendere meno traumatico possibile il ricovero ospedaliero per i bambini – dice Di Pace – e ringraziamo tutti coloro che così affettuosamente hanno partecipato alla donazione dei giocattoli per i piccoli ospiti del nostro reparto”. Per rendere il soggiorno dei bimbi in ospedale il più sereno e positivo possibile, nell’unità operativa di Chirurgia pediatrica dell’Aoup è stato realizzato anche il progetto ‘Favole in corsia’, promosso da Elena Mignosi, docente del corso ‘Teorie, strategie e sistemi dell’educazione’ del corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche, indirizzo formazione e progettazione, in collaborazione con Di Pace. Il progetto, nato nel 2022 nell’ambito dell’iniziativa ‘La settimana delle biblioteche’, è stato ripreso quest’anno con un’attività di lettura di libri, rivolta ai bambini degenti, realizzata dagli studenti del corso.