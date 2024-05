Ritorna la “Breccialfiorata” del Corpus Domini ad Acquaviva con l’ottava edizione

ACQUAVIVA PLATANI – Ritorna nel piccolo centro nisseno la “Breccialfiorata” del Corpus Domini che si svolgerà dal prossimo 1° giugno e fino al 4. Un evento giunto all’ ottava edizione che, nel passato, ha richiamato tanti visitatori non solo del circondario ma anche da altri centri della sicilia. Il programma prevede per l’1 giugno la posa dei pannelli artistici sulla via Vittorio Emanuele, piazzetta mons. Cosimo Lanza, Piazza Plado Mosca, Via Regina Elena e piazza Marconi; alle ore 18, Santa messa nella Chiesa S. Maria della Luce; alle ore 19, inaugurazione della “Breccialfiorata” del Corpus Domini con la partecipazione delle autorità civili, religiose e militari; esibizione della banda musicale lungo il percorso; ore 20, in collaborazione con l’istituto Alberghiero di Mussomeli, “degustazione dei prodotti tipici locali”; ore 21, concerto per la Pace; alle ore 22 spettacolo musicale presso piazza Plado Mosca; nel corso della serata premiazione del concorso “Pace in mostra”; nel giorno della festa, alle 8 Santa Messa nella chiesa S. Maria della Luce; alle ore 16, arrivo del gruppo folkloristico che animerà il percorso della Breccialfiorata; alle ore 18, santa messa nella chiesa S. Maria della Luce; alle ore 19, processione del Corpus Domini per le vie cittadine e sosta presso gli altarini in onore del Santissimo Sacramento; alle ore 21, Quartetto in concerto. Nei due giorni successivi, per l’intera giornata, visita del percorso sacro-artistico.