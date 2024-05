Ponte Stretto: Salvini, obiettivo è aprire cantieri entro anno

“L’obiettivo è aprire i cantieri” del Ponte sullo Stretto “e garantire il diritto al lavoro, alla mobilità allo studio, alla salute, a milioni di cittadini italiani entro l’anno”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato a Porta a Porta. “Mi stupisco sempre come in Italia si riesca a fare polemica politica anche su una diga, su una ferrovia, su un casello autostradale, su un ponte. Come se il ponte lo usasse Salvini dalla mattina alla sera”.