Per il seggio di FdI all’Ars attesa tra un mese la sentenza della Corte d’appello di Palermo

Sarà la Corte d’Appello di Palermo, nell’arco di un mese, a valutare il ricorso presentato dal deputato regionale Giuseppe Catania. Come si ricorderà, infatti, a seguito dell’azione legale promossa da due elettori di Gela (le cui ragioni nel giudizio sono rappresentate dall’avv. Giuseppe Immordino), Giuseppe Catania è stato dichiarato ineleggibile.

Il deputato regionale in quota Fratelli d’Italia, tramite i suoi legali Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha deciso di ricorrere in appello avverso la sentenza di primo grado. Spetterà ai magistrati della Corte d’appello pronunciarsi in merito alla delicata vicenda.

Qualora anche in appello dovesse essere confermata la sentenza di primo grado, sarebbe il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Salvatore Scuvera a prenderne il posto all’Ars. La sentenza dovrebbe arrivare tra circa un mese. Tanto Catania quanto Scuvera attendono pertanto questa sentenza da parte della Corte d’Appello confidando nelle rispettive ragioni manifestate da parte dei propri legali di fiducia.